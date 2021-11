Alvino senza freni: "Scarso e presuntuoso"

Tramite Twitter, Carlo Alvino si è espresso in modo molto deciso sull'arbitraggio di Ayroldi.

"Se non fischi sei scarso, se non fischi ed ammonisci Osimhen per proteste sei scarso e presuntuoso". Questa l'idea del giornalista di Kiss Kiss Napoli, che critica le scelte arbitrali fatte nel corso del match tra Napoli e Verona.

In particolare fa riferimento all'azione che coinvolge il difensore numero 23 dell'Hellas Magnani, protagonista di una evidente trattenuta alla maglietta dell'attaccante azzurro.

Se non fischi sei scarso, se non fischi ed ammonisci Osimhen per proteste sei scarso e presuntuoso. pic.twitter.com/M2kfH7qQay — Carlo Alvino (@Carloalvino) November 7, 2021