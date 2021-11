Spalletti si affida allo stacanovismo di Di Lorenzo: primo in una speciale classifica

Giovanni Di Lorenzo non riposa mai. Il terzino destro del Napoli è sempre stato titolare nella stagione degli azzurri grazie alle sue grandi capacità e anche alla mancanza di un sostituto. Anche domani contro il Verona, salvo clamorose sorprese, sarà il titolare.

Napoli, Di Lorenzo sempre in campo: primo per minuti giocati

Giovanni Di Lorenzo è lo stacanovista del Napoli. Luciano Spalletti non può attingere dalle riserve per far respirare il terzino destro e, anche per questo, l'ex Empoli è sempre in campo. Fino ad ora ha collezionato 15 presenze tra Serie A ed Europa League per un totale di 1350 minuti che, tradotto in termini più semplici, significa sempre in campo per 90'.

Dopo l'espulsione di Kalidou Koulibaly, che fino alla gara contro la Salernitana contendeva questo "record" al terzino, Di Lorenzo è diventato il primo calciatore del Napoli in questa speciale classifica.

