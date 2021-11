Insigne ha recuperato dall'affaticamento, ma serve cautela: il motivo

Dall'allenamento di ieri, Spalletti ha ricevuto tre buone notizie: Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen hanno recuperato dai rispettivi infortuni e si sono allenati con la squadra. Oggi sarà l'allenamento decisivo per capire se i tre azzurri potranno partire dal primo minuto nel match contro il Verona di domani pomeriggio.

Come ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, serve però cautela per quanto riguarda Insigne. Il capitano azzurro anche martedì si allenò con la squadra per poi accusare un risentimento il mercoledì e non partire per la trasferta di Varsavia di Europa League. Soltanto dopo l'allenamento di oggi si potranno avere ulteriori certezze.