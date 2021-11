Salta il Napoli: assenza importante nel Verona

Igor Tudor, tecnico del Verona, ha tenuto quest'oggi una conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Verona in programma domenica 7 novembre alle 18. Nel corso delle dichiarazioni si è anche soffermato sulle condizioni di Ivan Ilic, centrocampista, il quale sarà out per la sfida al Maradona di Fuorigrotta. Queste le sue parole:

SALERNO, ITALY - SEPTEMBER 22: Ivan Ilic of Hellas Verona during the Serie A match between US Salernitana v Hellas Verona FC at Stadio Arechi on September 22, 2021 in Salerno, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

"Ilic? Speravamo di poter averlo, ma la sua caviglia si è dimostrata una cosa complicata, e io lo so bene perché ho smesso per problemi alla caviglia. È una cosa fastidiosa, speravamo di recuperarlo ma non è in grado di giocare, non sarà convocato".