Primavera, Frustalupi: "Pareggio più che meritato, abbiamo disputato il miglior primo tempo della stagione"

L'allenatore del Napoli Primavera, Nicolò Frustalupi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SpazioNapoli al termine del match pareggiato per 1-1 con il Sassuolo in campionato. Ecco le sue parole:

"Nel primo tempo siamo andati in svantaggio con un errore nostro, ma sono molto contento: forse è uno dei migliori primi tempi da inizio stagione. I ragazzi hanno fatto tutto quello che abbiamo provato, ho da dirgli poco. Abbiamo sbagliato 2-3 gol, il portiere è stato bravo sul tiro si Spavone. Poi c'è stato il tiro di Saco da pochi metri. Abbiamo avuto le occasioni per pareggiare o forse anche per andare in vantaggio. A livello di gioco è stato il migliore primo tempo da inizio anno. Il secondo tempo loro si sono coperti e hanno provato il contropiede e noi dovevamo sbilanciarci un po' di più. La partita si è sporcata e non siamo riusciti a costruire qualche occasione in più. Penso che il pareggio sia più che meritato.

Napoli Sassuolo Primavera

Prendere gol subito così a freddo non è facile. I ragazzi sono stati bravi, hanno reagito subito e hanno preso in mano il gioco. Quindi sono contento di questo. A Empoli abbiamo preso gol da un tiro da 35 metri, purtroppo è andata male. Stavolta siamo riusciti a pareggiare all'ultimo secondo. Il pari è più che meritato.

Le condizioni di Ambrosino? (uscito per infortunio, ndr). Non ho ben capito se sia stata una distorsione o una botta alla caviglia, ma penso non sia stato niente di grave. Sarebbe dovuto andare in Nazionale, ma vediamo i dottori cosa decidono. Ho visto la caviglia e non mi sembra gonfia.

Difficoltà a segnare nelle ultime settimane? Dipende dagli episodi, ad Ambrosino non è capitata l'occasione per segnare. Ora le squadre ci conoscono meglio, non ci concedono qualcosa che prima ci concedevano, soprattutto ad Ambrosino e Cioffi. Dobbiamo trovare altre vie, come abbiamo fatto oggi, ad esempio giocando sugli esterni quando le squadre si chiudono sugli esterni e allargare la difesa avversaria.

Quando torna Vergara? Dovrebbe incrementare la prossima settimana. Speriamo che dopo la sosta possa allenarsi con il il gruppo".

Dai nostri inviati allo stadio Piccolo di Cercola: Pasquale Giacometti e Silvia De Martino.