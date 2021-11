Giaccherini esalta un azzurro: "È il più forte del mondo"

Il Napoli comanda la classifica di Serie A ma domani per la prima volta in stagione non avrà a disposizione Kalidou Koulibaly, suqalificato per una giornata. Il difensore senegalese sta disputando una stagione magnifica e tutti gli addetti ai lavori ne hanno esaltato le qualità.

Koulibaly Napoli

Giaccherini su Koulibaly: "È il più forte del mondo"

Emanuele Giaccherini, ex calciatore del Napoli e oggi opinionista a DAZN, ha parlato di Kalidou Koulibaly in termini magnifici. Al termine del match tra Juventus e Fiorentina, l'ex calciatore non ha avuto dubbi sulle quaità del difensore classe '91. "È il più forte del mondo!".