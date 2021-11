La situazione infortunati, da Osimhen ad Insigne

Il Corriere dello Sport, dopo aver analizzato la sfida vinta dal Napoli contro il Legia Varsavia, fa subito il punto sugli infortunati in vista del match contro il Verona.

Per Varsavia non sono partite tre pedine chiave nel gioco di Spalletti, ossia Osimhen, Insigne e Fabian Ruiz.

Osimhen Insigne Napoli

Il primo, già assente con la Salernitana, aveva rimediato una contrattura al polpaccio destro durante la sfida con il Bologna.

Insigne e Fabian Ruiz, invece, sono entrambi alle prese con un infortunio muscolare.

La sensazione per domenica è positiva, per tutti e tre, resterà da monitorarli giorno per giorno.