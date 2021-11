Luis Enrique: "Ecco perché non ho convocato Fabian Ruiz"

Luis Enrique, ct della Spagna, ha parlato in conferenza stampa in vista degli impegni che attendono la sua Nazionale. Il commissario tecnico si è soffermato anche sulla questione Fabian Ruiz e ha voluto far chiarezza in merito alla mancata convocazione del centrocampista del Napoli. Ecco le sue parole:

"Conosco molto bene Fabian, è stato con noi in squadra durante l'ultimo Europeo. Oggi sta agendo da play con il Napoli e sta giocando quasi tutte le partite. Io posso convocare fino a 25 giocatori ed è per questo che non mi va di parlare di chi non c'è. Ho già parlato in privato con Fabian e per lui le porte della Nazionale sono ancora aperte".