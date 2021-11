Cosmi: "Coppa d'Africa? Spalletti dovrà essere bravo a farlo con i calciatori"

Serse Cosmi, ex allenatore del Crotone, ha toccato alcuni temi interessanti sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

"Ounas? Lui può contare su una squadra di grande qualità: ovviamente, giocare vicino a gente di livello ti fa migliorare sempre. Credo che Ounas stia crescendo e che abbia rimediato a qualche errore del passato. Non sono in molti, al Napoli, ad avere le sue qualità.

Foto: GETTY - Ounas Napoli Europa League

Dichiarazioni di Spalletti nel post partita? Sono mirate a far capire che chi è bravo gioca. Sembra assurdo che, anche quando vinci, devi mettere far accettare la panchina a tutti. Tuttavia, il fatto che tutti entrino così bene è una delle chiavi di questo Napoli.

I primati del Napoli? Forse nessuno se lo aspettava in Serie A. Gli azzurri hanno vinto tutte le partite, tranne un pareggio a Roma.

Coppa d'Africa? Certamente toglierà qualcosa, ma Spalletti dev'essere bravo a non far sentire la mancanza di chi parte. Inoltre, anche quando i giocatori ritorneranno, non sarà facile reinserirli".