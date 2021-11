Borghi: "C'è un giocatore del Napoli che sta facendo cose straordinarie"

Stefano Borghi, telecronista di DAZN, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quando evidenziato dalla nostra redazione:

"La partita di ieri sera ha confermato che il Napoli ha una rosa profonda e molto sincronizzata. C'è una fiducia totale nella presenza e nella partecipazione del compagno e questo si riflette nel gioco, che è sempre produttivo. Non è un caso se il Napoli è primo in classifica in Serie A e in Europa League.

Stiamo poi rivedendo il miglior Zielinski e, ad esempio, uno come Petagna ti dà l'idea della profondità della rosa del Napoli. È la terza punta, ma a Salerno è subentrato e ha cambiato la gara e anche ieri sera ha fatto molto bene.

Foto: GETTY - Petagna attaccante Napoli

Juan Jesus? È diverso da Mario Rui, ma ha fatto una buona partita da terzino. Poi certo, da centrale sarà un'altra cosa: lui e Rrahmani devono un po' conoscersi. Offensivamente, l'Hellas crea tanto e con grande intensità.

Politano e Lozano? Io credo che Politano sia un titolare di questa squadra, si è guadagnato il suo grado con le prestazioni. Lozano, comunque, dà il suo contributo.

Tra gli altri, Di Lorenzo sta giocando in maniera impressionante: è più che giusto che sia il terzino titolare della Nazionale se gioca così.

Foto: GETTY - Di Lorenzo Italia Europei

L'esclusione di Fabian Ruiz dalla Nazionale? C'è da dire che per un centrocampista spagnolo trovare spazio in Nazionale è molto difficile. Sappiamo, poi, che Luis Enrique è un CT particolare dal punto di vista delle convocazioni.

"Fabian comunque deve concentrarsi su quello che sta facendo. Forse, sta trovando la posizione più adatta a lui: ha compiti di regia, ma anche grande facoltà di sganciarsi. Non a caso ha già fatto tre gol".