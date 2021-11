Wieteska rivela: "Josué ha pianto per i rigori, ecco cosa ha fatto la squadra"

Mateusz Wieteska, difensore del Legia Varsavia, ha parlato in conferenza stampa nel postpartita di Legia Varsavia-Napoli, terminata 1-4, ecco le sue dichiarazioni:

"Napoli? Avversario molto forte, siamo contenti delle nostre prestazioni. Al ritorno è stata una lotta e volevamo vincere. Abbiamo giocato con passione".

"Campionato? Stiamo andando male e lo sappiamo, ci riprenderemo, intanto pensiamo a domenica".

"Josué? Era dispiaciuto per i due rigori, non so se avremmo vinto senza di quelli. È un ragazzo forte mentalmente e domenica dimostrerà che i pianti di oggi sono stati solo un caso. L'abbiamo aiutato in quanto squadra".