Ugolini svela: "Trasferta ostica, ma i tifosi del Napoli lo stanno facendo"

Legia Varsavia-Napoli sarà una partita importante per il Napoli. La trasferta in Polonia non è facile anche e soprattutto per il clima dello stadio del Legia. I tifosi polacchi creano infatti una vera e propria bolgia, alla quale cercheranno di rispondere i supporters napoletani.

A tal proposito il giornalista Massimo Ugolini ha parlato ai microfoni di Sky durante il prepartita di Napoli-Legia Varsavia, ecco le sue dichiarazioni:

"Ci sono circa trentamila tifosi polacchi, ma anche 500 napoletani. Trasferta non semplice per motivi ambientali, è ostica. I tifosi azzurri però fanno sempre sentire il proprio calore".

Tifosi Legia Napoli

"Non ci sono stati problemi fino ad ora, fortunatamente. Partita difficile a causa dei tifosi".