Parolo elogia il Napoli: "Ha una grande forza mentale: vi spiego il motivo"

L'ex centrocampista della Lazio Marco Parolo, ora opinionista a DAZN, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Ogni partita è difficile, ma al momento Milan e Napoli stanno superando bene i propri ostacoli, essendo praticamente a punteggio pieno.

Il Napoli gioca dopo le altre squadre? Gli azzurri sono sempre costretti a rispondere al Milan, dimostrando una grande forza mentale. Questo perché il Napoli è costretto a fare risultato sempre: il fatto di continuare a farlo - e molto bene - dà autostima e coscienza della tua forza e delle tue idee.

Napoli Bologna

Anguissa è la chiave per Spalletti?

Devo dire che mi ha stupito tantissimo, non lo conoscevo ma mi sono reso conto di quanto sia importante. Mancava un giocatore così al Napoli, da quando è andato via Allan non c'era più uno che recuperasse così tanti palloni.

Oltre a ciò, Anguissa dribbla molto ma lo fa in modo diverso, ad esempio, da Insigne o Politano. Dribbla fisicamente e dà la possibilità a chi gioca davanti a lui di sfruttare molti più palloni.

Io al Napoli? Sono state solo voci, non è mai arrivata un'offerta ufficiale da parte deli azzurri. Alla fine andai a Cesena".