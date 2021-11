Moggi sicuro: "La Juventus non è in ripresa, Napoli e Milan in pole per lo scudetto"

Luciano Moggi, ex dirigente, tra le altre, di Napoli e Juventus, ha parlato ai microfoni di 1 station radio. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Un parere sulla Juventus? C'è da dire che sta facendo il percorso inverso rispetto al Milan. In Champions, ad eccezione del Chelsea, ha incontrato squadre di basso livello. Non bisogna volare troppo alti, Zenit e Malmoe non sono certo un banco di prova sufficiente per dire che i bianconeri siano in ripresa.

Se batteranno la Fiorentina, invece, possono ritornare temibili anche in campionato, ma lo Scudetto è irraggiungibile. Per la vittoria del campionato dico Napoli, subito dopo il Milan, ma aspettiamo di vedere il derby per capire le ambizioni dell'Inter.

Napoli corsa Scudetto

Agli azzurri non manca niente anche per vincere l'Europa League. È pur vero, però, che giocando di giovedì è difficile arrivare in fondo alla stagione.

Quest'anno, però, Spalletti ha a disposizione una rosa lunga e, al contrario di ciò che si dice, anche la Coppa d'Africa non sarà un problema".