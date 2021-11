C'è un pensiero ulteriore di Spalletti dietro l'esclusione di tre top players contro il Legia

Non solo acciacchi fisici e quindi precauzione dietro alla scelta di non convocare in Polonia Osimhen, Insigne e Fabian Ruiz per la sfida di oggi tra Legia Varsavia e Napoli. Allora, quale altro motivo? Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha spiegato la scelta di Luciano Spalletti.

"Niente paura e più che altro prevenzione: il freddo e lo stress di una trasferta non vanno certo a braccetto con i rispettivi problemini muscolari, soprattutto perché il piano del signor Luciano è recuperarli in blocco per la partita di domenica con il Verona. Oggi, dunque, toccherà a Demme, Elmas e Petagna. E poi a Meret, alla terza di fila da portiere di coppa".

Duplice motivo, dunque, dietro le esclusioni dei tre top players azzurri: sì il recupero (si spera pieno) di tutti e tre per la difficile sfida contro un Hellas Verona parecchio in forma, in programma domenica prossima, ma anche la possibilità di dare una chance concreta a chi ha giocato di meno ma con uguale qualità rispetto ai "titolari".