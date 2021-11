Tre assenze stasera con il Legia: la situazione in vista della gara contro l'Hellas Verona

Oggi è matchday per il Napoli, che a Varsavia affronterà il Legia per il quarto turno del girone di qualificazione di Europa League: obiettivo agganciare la testa del gruppo, ora proprio del Legia con 6 punti, mentre il Napoli è secondo a 4 insieme al Leicester City. Per il match di oggi, Luciano Spalletti dovrà badare a tre assenze importanti, necessarie per cercare di accelerare il recupero degli stessi tre azzurri in vista della prossima sfida di campionato. La situazione, oggi, è stata analizzata dal Corriere dello Sport:

"Tre sono le assenze più rilevanti del giorno: quella già preventivata di Osimhen e poi quelle di Insigne e Fabian, proprio ieri vittima di un leggero affaticamento all'adduttore. Niente paura e più che altro prevenzione: il freddo e lo stress di una trasferta non vanno certo a braccetto con i rispettivi problemini muscolari, soprattutto perché il piano del signor Luciano è recuperarli in blocco per la partita di domenica con il Verona".

"Fabian ha lamentato un affaticamento proprio in occasione della rifinitura e non avrebbe comunque giocato; Insigne è rimasto a casa a completare il programma di recupero dall'affaticamento al gluteo che lo ha escluso anche dal derby con la Salernitana; e Osimhen ancora alle prese con i postumi della contrattura al polpaccio destro".