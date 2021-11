Il migliore portiere dalla A alla D? È del Napoli ma gioca altrove

Il Napoli continua a stupire in questa stagione, e con soli tre gol subiti è la miglior difesa del campionato e d'Europa. Merito di Spalletti, che ha saputo dare identità e ordine difensivo alla squadra; merito della difesa, ad oggi oliata perfettamente e quasi impenetrabile. Ma merito anche dei portieri Ospina e Meret. Il Napoli, però, ha già pronto anche il portiere del futuro: Francesco Baietti.

Francesco Baietti, l'unico portiere imbattuto

Francesco Baietti, infatti, è l'unico portiere imbattuto in Italia. Dalla Serie A alla Serie D, tutti gli estremi difensori hanno infatti subito almeno una rete in questa stagione. Tutti, tranne Baietti: il giovanissimo portiere, di proprietà del Napoli ma in prestito al Giugliano, sta lasciando tutti senza parole.

Fino ad ora infatti ha giocato sette partite in Serie D, mantenendo la porta inviolata in ogni match disputato. Una statistica che lascia a bocca aperta e accende i riflettori sulle qualità del numero 1 attualmente in forza al Giugliano.

Le parole

Con un post su Facebook è la stessa Serie D a congratularsi con Francesco Baietti. Queste le parole del ragazzo sul record e sulla sua crescita. "Sono contento di aver fatto questa scelta. Per la mia carriera è importante fare esperienze in campionati come la Serie D, dove c'è tanto da imparare come uomo e come calciatore". Tanta maturità, quindi, nonostante la giovane età.

Francesco Baietti, il profilo

Francesco Baietti un portiere originario di Torre del Greco, classe 2003. A soli 13 anni, nel 2016, si è unito alle giovanili del Napoli, completando la sua crescita proprio nella squadra azzurra. Ha difeso la porta delle giovanili, dell'under 17 e dell'under 19. Ha trascorso la stagione 2020-21 nelle fila del Perugia, in prestito, ed una volta tornato a Napoli ha poi scelto Giugliano come destinazione.

Mancino naturale, ha giocato titolare tutte le partite disputate dal Giugliano fino a questo momento. Può essere il portiere del futuro?