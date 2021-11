Probabili formazioni Legia Varsavia-Napoli: scelte obbligate per Spalletti, c'è un cambio in attacco

Quest'oggi Legia Varsavia e Napoli scenderanno in campo alle ore 18:45, nella gara valida per la quarta giornata del girone di Europa League. Gli azzurri, a quattro punti, cercheranno di superare i polacchi, attualmente al primo posto nel girone a sei punti.

Luciano Spalletti dovrà però privarsi di tanti giocatori chiave questa sera. Non convocati Insigne, Fabiàn Ruiz, Osimhen e Manolas, mentre Mario Rui è squalificato. Gli azzurri convocati per Varsavia sono diciotto, e le scelte sembrano quasi obbligate per Spalletti.

Legia Napoli

In porta dovrebbe esserci Meret, mentre Juan Jesus dovrebbe prendere il posto di Mario Rui. Al posto di Fabiàn Ruiz ci sarà Diego Demme in coppia con Anguissa, Petagna sarà il centravanti. Di seguito la probabile formazione degli azzurri per Legia Varsavia-Napoli.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret: Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Anguissa; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. All.: Spalletti.

Poche novità nel Legia, nonostante il cambio allenatore. Potrebbe essere riproposto lo stesso modulo della gara d'andata.

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Rose; Johansson, Ciepela, Slisz, Ribeiro; Kastrati, Emreli, Muci. All. Golebiewski.