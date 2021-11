Birindelli sicuro: "De Laurentiis non lo fa con Spalletti"

Alessandro Birindelli, ex difensore e ora allenatore, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni più interessanti:

"Ho vissuto Spalletti sia come compagno di squadra, al suo ultimo anno da giocatore, sia come allenatore. Ha le qualità per esaltare sia i singoli che il gruppo squadra. È uno che studia e sa molte cose ed è riuscito ad adattarsi al cambiamento.

È un allenatore moderno a tutti gli effetti. Caratterialmente, poi, era simpaticissimo tanto da giocatore quanto da allenatore. È una persona vera, uno che non ha paura di dirti le cose in faccia".

Spalletti Salernitana Napoli

Com'era Spalletti da calciatore?

"Era un centrocampista a tutto campo. Ha vissuto piazze molto calde come Spezia e Viareggio, a quei tempi la Serie C era davvero tosta. Aveva una gran capacità di inserimento. Era un po' scoordinato con le sue gambe lunghe, ma per il resto è tranquillamente paragonabile ai centrocampisti moderni.

Lui come Anguissa? Non saprei, direi vicino ai centrocampisti che a lui piacciono. Anguissa arriva sempre prima degli altri e fa le cose semplici. Sembra che lui arrivi sulla palla sempre senza fare fatica: legge prima le giocate e questo lo porta ad essere più pulito negli interventi".

Anguissa Napoli Juventus

Spalletti può vincere a Napoli?

"Ha tutte le caratteristiche per farlo. Non si poteva scegliere miglior momento per il matrimonio tra Spalletti e il Napoli e, perché no, anche tra Spalletti e De Laurentiis, che ha una debolezza per i toscani.

Il Presidente si è convinto a fare soltanto il presidente: si permette poco di entrare o invadere lo spazio tecnico. Lui e Spalletti sono abbastanza simili caratterialmente, questo aiuta molto. La fiducia totale che De Laurentiis ha dato al suo tecnico è chiave per il gruppo.

Il popolo napoletano? È molto bello, sono persone squisite. Non sono mai stato vicino al Napoli da calciatore, ma chissà che mio figlio (Samuele Birindelli, difensore del Pisa, ndr), un giorno, non riesca ad approdare in Campania!".