Parcheggi chiusi al Maradona e Fan Zone? Arriva la conferma dal Comune!

Nel corso della trasmissione Radio Goal di Valter De Maggio su Radio KissKiss Napoli è intervenuto l'Assessore del Comune di Napoli con delega alle Infrastrutture, alla Mobilità e alla Protezione Civile, Edoardo Cosenza. Secondo quanto detto, il Sindaco Manfredi è all'opera per interventi allo Stadio Diego Armando Maradona.

"Con il Sindaco stiamo lavorando per i parcheggi chiusi al Maradona, ma il progetto dopo tanto tempo si è perso, per cui è necessario rifare la documentazione. È sempre stato usato per poche automobili, ma è uno spazio importante. Potrebbe essere impiegato anche per un museo, ma bisogna capire se l'altezza di quel volume lo concede".

Sulle problematiche relative al tifo organizzato, ha aggiunto: "Il Sindaco Manfredi ha incontrato Aurelio De Laurentiis per la possibilità di una Fan Zone, ma ovviamente è necessario l'intervento anche del Questore e del Ministro degli Interni".