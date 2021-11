Osimhen da "La Masardona", il proprietario a SpazioNapoli: "È un ragazzo umile. A fine serata è venuto a chiederci una cosa"

Victor Osimhen, in attesa del suo rientro in campo, ha provato le prelibatezze della cucina partenopea, in particolar modo le pizze fritte della storica pizzeria napoletana "La Masardona". In esclusiva per SpazioNapoli ha parlato il proprietario Vincenzo Piccirillo che si è detto particolarmente entusiasta dell'incontro con il calciatore.

Osimhen ospite della pizzeria La Masardona: intervista al proprietario Vincenzo Piccirillo

"Osimhen è una persona gentilissima e di una disponibilità unica. È un ragazzo molto umile: se in campo è così bravo e modesto, sarà sicuramente un fuoriclasse".

Osimhen Masardona

L'attaccante azzurro, quindi, oltre agli elogi continui per i successi in campo, viene lodato anche per il suo comportamento al di fuori degli stadi. "Ovviamente abbiamo rispettato la sua privacy, senza assillarlo per le foto, e lui ha ricambiato rendendosi molto disponibile anche nel dialogo. Dopo aver mangiato la pizza è venuto a salutarci. È stato un incontro davvero piacevole: i tifosi si sono comportati bene e lui altrettanto".

Inoltre, il nigeriano sembra aver gradito la pizza napoletana. Infatti, Piccirillo ha aggiunto: "La pizza gli è piaciuta moltissimo: si è preso il numero di telefono per farsela portare a casa".

Silvia De Martino