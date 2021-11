"Osimhen è un leader ed è pronto a prendersi anche questa responsabilità": lo ha detto un membro del suo entourage!

A Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma è intervenuto Oma Akatugba, giornalista e membro dell'entourage di Victor Osimhen. Ecco le sue dichiarazioni.

"Victor sta cercando di recuperare per la prossima partita di campionato, non sono aggiornato e non so benissimo come sta, ma certamente vorrebbe tornare in campo contro il Verona e farà di tutto per riuscirci".

Ha poi aggiunto che il numero 9 del Napoli sarebbe disposto anche a tirare i rigori. "Già dall'ultima volta voleva tirarne uno, ma non ha potuto perché Insigne è il rigorista ufficiale. Victor è un leader, un combattente e vuol essere in prima linea per fare la differenza per il Napoli. Se ce ne sarà bisogno li tirerà. Dopo a gara contro la Roma era molto dispiaciuto perché si stente un leader e vorrebbe fare sempre il massimo".

FOTO: Imago

Secondo quanto riportato, inoltre, l'attaccante azzurro crede nella vittoria dello scudetto per il Napoli. "Pensa anche che il Napoli possa vincere l'Europa League e la Coppa Italia"

Per quanto riguarda, invece, l'attività di Osimhen sui social network, ha detto: "Lui è un ragazzo molto giovane e molto divertente, usa i social per esprimersi. Non è vero che ai tifosi non piace questa cosa, fa commedia e partecipano. Magari deve trovare un equilibrio per non sfociare nel troppo".