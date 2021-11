Capello sicuro: "L'anno giusto per lo Scudetto del Napoli"

Fabio Capello incorona il Napoli di Luciano Spalletti. L'inizio di stagione del club azzurro ha stupito tutta Italia e da più parti si è iniziato a parlare di Scudetto. Il tecnico toscano, invece, ha sempre tenuto i piedi ben saldi al terreno, conscio delle difficoltà che possono esserci fino al termine del campionato.

Capello Napoli

Capello: "Napoli, è l'anno giusto per lo Scudetto"

La prima pagina de Il Mattino in edicola in mattinata, ha svelato parte dell'intervista rilasciata da Fabio Capello. L'ex allenatore ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti, inserendolo tra le favorite assolute per la vittoria dello Scudetto.

"Il Napoli è una squadra che ha tutto: equilibrio, una difesa forte, un attacco pieno di fantasia e qualità. Spalletti è riuscito a trasmettere sin da subito grande fiducia. Può essere l'anno giusto per lo Scudetto".