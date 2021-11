Mladenović in conferenza stampa: "Non temo il Napoli, sappiamo cosa fare per vincere"

Alla conferenza stampa di questa mattina del Legia Varsavia ha partecipato anche il difensore Filip Mladenović. Ecco le sue parole sulla sfida contro il Napoli.

"Non temo il Napoli, sono consapevole di affrontare giocatori molto forti, ma non è nel mio DNA avere paura. Sarà una gara interessante per noi, è importante riuscire a fermare gli attaccanti del Napoli. Dobbiamo essere bravi in fase difensiva e migliorare in alcune situazioni per provare a far gol. Sarà una gara difficile, ma noi non ci arrendiamo".

Il giocatore è poi intervenuto anche in merito alla situazione della propria squadra e alle difficoltà che sta vivendo in campionato. "Ora la nostra squadra è in crisi, ma sono sicuro che possiamo uscirne. La squadra non vive un buon momento di forma, ma troveremo una soluzione insieme. Per quanto riguarda me, non ho problemi al ginocchio né altri problemi fisici, le mie statistiche sono buone".