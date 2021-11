Mister Gołębiewski in conferenza stampa: "Ecco cosa dobbiamo migliorare per battere il Napoli"

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa per il Legia Varsavia, alla vigilia della partita di Europa League che lo vedrà impegnato contro il Napoli domani a partire dalle ore 18:45. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore Marek Gołębiewski.

Il Legia scenderà in campo schierando le sue forze migliori per fronteggiare il Napoli di Spalletti, facendo perlopiù delle scelte tattiche. "Sono stati valutati diversi giocatori in queste ore: bisogna scegliere i migliori in difesa e in contrattacco. Domani preparerò la squadra migliore per giocare contro il Napoli e speriamo di fare i tre punti".

"Oggi ci alleneremo alle 17: dobbiamo puntare a migliorare in fase offensiva, riempiendo meglio l'area di rigore, e giocare al 100% in fase difensiva. Dobbiamo essere efficaci, perché il Napoli è una squadra molto veloce. I miei giocatori sanno che atteggiamento avere per questa partita e i nostri tifosi ci aiuteranno a raggiungere l'obiettivo".

Mister Gołębiewski ha poi espresso la sua opinione anche sull'allenatore del Napoli. "Spalletti è uno dei migliori allenatori, uno stratega della tattica. Probabilmente giocherà col 4-3-3. Ci saranno tante stelle in campo per il Napoli, noi dobbiamo fare il possibile".

Sulle condizioni di Boruc ha poi aggiunto: "Spero di riaverlo perché è importante sia in panchina che in campo".