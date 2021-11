Legia-Napoli, possibilità dal primo minuto per cinque azzurri

Il Napoli sarà impegnato nel match di Europa League contro il Legia questo giovedì. Questa gara può essere un'occasione per far giocare diversi giocatori con pochi minuti nelle gambe.

Formazioni Legia Napoli

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, Spalletti è pronto a effettuare turnover per far riposare qualche titolarissimo e dare l'occasione ad altri giocatori di mettersi in mostra. In porta dovrebbe esserci Meret, mentre Juan Jesus potrebbe far rifiatare Rrahmani. Pronti anche Demme ed Elmas a centrocampo, mentre in attacco dovrebbe partire Petagna dal primo minuto. Possibile chance a gara in corso anche per Zanoli.