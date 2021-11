"Petagna meglio di Mertens": l'ex bomber non ha dubbi

L'infortunio di Victor Osimhen contro la Salernitana ha permesso a Luciano Spalletti di valutare in una gara molto complessa la condizione fisica e mentale di Dries Mertens e Andrea Petagna. L'attaccante belga non è parso nel pieno della condizione e al 60' ha lasciato spazio ad Andrea Petagna, poi entrato attivamente anche nell'azione del gol di Zielinski.

Petagna Napoli

Ventola: "Petagna meglio di Mertens per il Napoli"

Ospite della Bobo TV, Nicola Ventola ha parlato della vittoria del Napoli contro la Salernitana e dell'utilizzo di Mertens e Petagna.

"Il Napoli non può fare a meno di una prima punta fisica, chiaramente con qualità diverse da Osimhen. Con la Salernitana avrei messo Petagna e non Mertens. infatti il gol è arrivato quando è entrato lui che ha creato più occasioni, cosa che nel primo tempo con Mertens non faceva. Alcuni giocatori non hanno giocato bene come nelle altre partite proprio perché c’era questo problema che mancava una prima punta con determinate caratteristiche".