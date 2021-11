Giallo Mario Rui: l'annuncio di Alvino per la sfida al Legia Varsavia

Mario Rui non prenderà parte alla sfida di giovedì sera contro il Legia Varsavia valida per il quarto turno di Europa League. Dopo aver saltato la gara d'andata per squalifica, il terzino sinistro portoghese non ci sarà nemmeno per il ritorno perché la UEFA lo aveva squalificato per due giornate.

Napoli, Mario Rui squalificato: non giocherà con il Legia Varsavia

Il giornalista Carlo Alvino, attraverso il suo profilo Twitter, ha chiarito la situazione sulla squalifica di Mario Rui in vista della sfida al Legia Varsavia di giovedì.

"Faccio chiarezza su un argomento che sta tenendo banco in queste ore. Mario Rui non parte per la Polonia perché squalificato per 2 giornate dalla UEFA. Quindi dopo aver saltato la sfida dell’andata con il Legia sarà assente anche dopodomani".

