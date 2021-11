Legia Varsavia in crisi totale: numeri disastrosi

La stagione del Legia Varsavia non è del tutto positiva: si trova al primo posto del girone C di Europa League con 2 punti di distacco dal Napoli, ma le difficoltà in campionato sono evidenti.

Legia Varsavia

Il club polacco, dopo il cambio allenatore, in campionato sta attraversando grandi difficoltà: non capitava da anni che si ritrovasse terzultimo in classifica dopo aver perso le prime otto partite su undici giocate. La crisi, che è anche dirigenziale, era inaspettata, soprattutto dopo che il presidente si è attivato sul mercato acquistando giocatori che potessero essere utili alla causa.

La possibile strategia del Legia Varsavia contro il Napoli

Sulla panchina del Legia Varsavia siede attualmente Golebiewski, allenatore promosso dalla seconda squadra e che non ha molta esperienza, non solo in ambito nazionale ma anche in Europa, dove non ha mai esordito. Probabilmente contro il Napoli schiererà una formazione molto difensiva con la speranza che possa strappare almeno un punto ad una squadra in grande forma.