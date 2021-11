Infortuni in casa Napoli, sempre più vicino il rientro di un azzurro

Il Napoli è pronto a tornare a Castel Volturno per preparare il doppio impegno che vedrà gli azzurri affrontare il Legia in Polonia giovedì e il Verona al Maradona domenica. Spalletti spera di recuperare qualche giocatore per questi due match, mentre altri torneranno solo dopo la sosta delle nazionali.

Infortunio Ounas Inter Napoli

Il tecnico toscano spera di recuperare Insigne per il match di Europa League di giovedì e Manolas e Osimhen per la gara di campionato contro il Verona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, invece, bisogna aspettare dopo la sosta per il recupero di Adam Ounas. L'attaccante algerino tornerà sicuramente per Inter-Napoli del 21 novembre. Ancora incerta la data del rientro di Kevin Malcuit.