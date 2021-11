Infortunio Osimhen, il nigeriano prova il recupero per il Verona: le condizioni

Il Napoli, nella sfida contro la Salernitana di domenica, ha dovuto fare a meno di suoi due pilastri come Lorenzo Insigne (affaticamento muscolare) e Victor Osimhen (contrattura al polpaccio). Mentre il capitano è pronto a tornare in campo nel match di Europa League contro il Legia di giovedì, Osimhen avrà bisogno di più tempo per recuperare.

Infortunio Osimhen Napoli Verona

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, però, c'è ottimismo riguardo il recupero di Osimhen per la sfida di campionato contro il Verona di domenica. Nei prossimi giorni, l'attaccante nigeriano sarà sottoposto a nuovi esami strumentali per valutare l'evolversi della contrattura al polpaccio destro. Mercoledì, giovedì e venerdì, invece, sarà seguito da un uomo dello staff tecnico e da uno di quello medico: in questi tre giorni si capirà se sarà possibile "rischiare" un suo impiego contro il Verona oppure no.