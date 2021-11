Insigne vuole esserci contro il Legia: le sensazioni in vista del match di giovedì

Questa mattina, dopo un giorno di riposo concesso da Spalletti, il Napoli tornerà a Castel Volturno per preparare il match di Europa League contro il Legia Varsavia di giovedì. Il tecnico di Certaldo dovrà valutare anche le condizioni di Lorenzo Insigne.

Infortunio Insigne Legia Napoli

Il capitano azzurro è rimasto in panchina per 90 minuti nel match contro la Salernitana di domenica, a causa di un affaticamento muscolare accusato nell'allenamento di sabato mattina. Insigne, però, vuole esserci nell'importante sfida contro il Legia di giovedì: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'allenamento di oggi sarà fondamentale per recepire nuove informazioni e valutare le condizioni del numero 24 partenopeo. La sensazione però è che Insigne partirà con la squadra in Polonia: lì si deciderà se farlo partire titolare o dalla panchina.