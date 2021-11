Incontro tra De Laurentiis e il sindaco Manfredi: le idee per lo stadio Maradona

Il nuovo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dovrà fare i conti anche con la situazione Stadio Diego Armando Maradona: l'impianto di Fuorigrotta ha tanto da migliorare e su questo ne è convinto il presidente Aurelio De Laurentiis. La settimana scorsa, in Comune, c'è stato il primo incontro faccia a faccia tra il patron azzurro e il nuovo sindaco del capoluogo campano.

Incontro De Laurentiis Manfredi

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, il summit è stato segreto e non è trapelato quasi nulla. Possibile che De Laurentiis abbia proposto qualche progetto al sindaco Manfredi, ma si è parlato, soprattutto, di come aprire e come utilizzare nuovi spazi all'interno dello stadio Maradona.

L'assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza, appena sarà possibile, vorrà effettuare un sopralluogo nel parcheggio sotto lo stadio, costruito 31 anni fa e mai aperto. Il grande spazio potrebbe essere utilizzato anche per installare al suo interno un museo del Napoli con annessa visita guidata sul campo da gioco.

Nulla di concreto per quanto riguarda le famose fan zone per il tifo organizzato in curva: questa è una decisione che riguarda la Questura e attualmente è utopistico pensare a qualche novità a riguardo.