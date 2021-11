UFFICIALE - Polonia, arriva la decisione su Zielinski

Tra poco si riparte con i match valevoli per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022 infatti Paulo Sousa, ct della Nazionale polacca, ha stilato la lista dei convocati per le gare con Andorra e Ungheria.

SAINT PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 23: Piotr Zielinski of Poland shoots whilst under pressure from Kristoffer Olsson of Sweden during the UEFA Euro 2020 Championship Group E match between Sweden and Poland at Saint Petersburg Stadium on June 23, 2021 in Saint Petersburg, Russia. (Photo by Anton Vaganov - Pool/Getty Images)

Tra questi prescelti c'è anche Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli e autore della rete contro la Salernitana che ha portato i tre punti alla squadra partenopea nella undicesima giornata di Serie A.

QUESTA LA LISTA COMPLETA:

PORTIERI: Kamil Grabara, Lukasz Skorupski, Wojciech Szczesny.

DIFENSORI: Jan Bednarek, Bartosz Bereszynski, Matty Cash, Pawel Dawidowicz, Kamil Glik, Robert Gumny, Michal Helik, Tomasz Kedziora, Tymoteusz Puchacz, Maciej Rybus.

CENTROCAMPISTI: Przemyslaw Frankowski, Kamil Jozwiak, Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Jakub Moder, Przemyslaw Placheta, Damian Szymanski, Piotr Zielinski.

ATTACCANTI: Adam Buksa, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piatek, Karol Swiderski.