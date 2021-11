Tifosi di altre quattro squadre a Salerno per aiutare contro il Napoli

Prima del derby campano tra Salernitana-Napoli, sono stati effettuati dei controlli in alcune zone di Salerno per individuare alcuni eventuali tifosi sprovvisti di biglietto provenienti dalle altre province campane. Gli stewart hanno infatti costruito un cordone allo Stadio Arechi da utilizzare in caso di pericolo.

SALERNO, ITALY SEPTEMBER 18: Supporters of US Salernitana 1919 before the Serie A match between US Salernitana 1919 and Atalanta BC at Stadio Arechi on September 18, 2021 in Salerno, Italy Copyright: xFotoagenziax

Sono stati però pronunciati cori di sfottò come "Odio Napoli" e "Chi non salta è napoletano". A dare manforte ai tifosi salernitani sono stati anche tifosi gemellati giunti apposta allo stadio.

Ecco quanto si legge sull'edizione odierna de "Il Roma":

