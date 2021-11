Salernitana, il DS recrimina: "Ingiusta la vittoria del Napoli, voglio dire una cosa sull'arbitro"

Mariano Fabiani, DS della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Abbiamo fatto un'ottima prestazione e il pubblico è stato straordinario. La partita è stata segnata da episodi, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Queste partite servono a far salire l'autostima, il Napoli è una macchina da guerra che ha preso solo 3 goal in campionato. Siamo riusciti a metterli in difficoltà, e siamo felici.

Il Napoli più decisivo sotto la porta

Simy negli ultimi due anni ha fatto più di 40 goal. Dobbiamo ritrovare i nostri effettivi, abbiamo molti giocatori fuori, il centrocampo è ridotto all'osso e ci dobbiamo reinventare ogni partita. Ma tutti rispondono presente sul campo offrendo prestazioni importanti. Abbiamo avuto un rigore in movimento che non è stato sfruttato e il Napoli ha fatto goal su un nostro errore. Dopo 30 anni di questo mestiere, posso dire che dobbiamo dare continuità al nostro lavoro, e a marzo verranno fuori tutti i valori e si tireranno le somme. Non si decide il campionato o la retrocessione a novembre.

L'arbitraggio in Salernitana-Napoli

Non parlo degli arbitri, può capitare un errore ma il destino viene segnato dalla squadra: se non entri mai in area di rigore non segni e non puoi vincere. Però l'arbitraggio non è stato negativo".