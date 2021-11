Bargiggia punzecchia Spalletti: “Ha paura, vi spiego il motivo”

Paolo Bargiggia, giornalista italiano, è intervenuto a “1 Football Club” su 1 Station Radio. Ecco quanto dichiarato:

FOTO Getty Images

“Tudor ha dato una lezione di calcio alla Juventus, non tanto per il risultato ma per come ha giocato e gioca l’Hellas Verona. Le idee di Igor le abbiamo viste anche contro il Milan, dove hanno perso per un autogol. Mi dicono sia molto bravo a preparare i ragazzi fisicamente, portando avanti il format di Ivan Juric, a differenza di quanto fatto da Di Francesco. I calciatori erano stanchi di Ivan Juric, mentre so che Tudor è molto più bravo a fare gruppo.

FOTO Getty Images

Il Napoli dovrà stare molto attento, anche perché ho visto che Spalletti ha perso un po’ le staffe prima con Dazn e poi in conferenza, dove ha detto che può tranquillamente tornare ad arare i campi se i giornalisti gli rompono le scatole. Credo che lui abbia paura di rivivere i fantasmi del passato, ovvero le situazioni come quella di Totti ed Icardi, ancorché sui social lo hanno massacrato perché non ha fatto giocare Insigne contro la Salernitana. È come se Luciano soffrisse di stress post traumatico ed abbia dei déjà vù.

L'assenza di Insigne contro la Salernitana

Quello che so è che venerdì Lorenzo ha accusato un risentimento ai flessori, ne ha parlato col mister e hanno deciso che, al massimo, avrebbe fatto uno spezzone di partita. Il fatto di non annunciarlo alla stampa è stata solo pretattica, perché i granata di Colantuono l’avevano preparata per fronteggiare il capitano del Napoli”