Reina colpito da oggetti lanciati in campo: decisione contro i tifosi dell'Atalanta

Dopo l'accaduto delle notte del 31 ottobre, la questura di Bergamo ha effettuato quattro perquisizioni a causa di oltre venti individui attrezzati di bastoni che, in un pub del centro, hanno tentato di fare irruzione in un locale dove erano presenti alcuni supporters del Manchester United.

BERGAMO, ITALY - OCTOBER 30: Pepe Reina of SS Lazio is hit in the head by a lighter thrown by the Atalanta fans during the Serie A match between Atalanta BC and SS Lazio at Gewiss Stadium on October 30, 2021 in Bergamo, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

E non solo, sono stati sottoposti a provvedimenti di DASPO tre tifosi accusati di aver lanciato oggetti in campo nel corso di Atalanta-Lazio, partita disputata il 30 ottobre. I soggetti in questione sono stati individuati dalle telecamere di sorveglianza dello stadio. Questo è quanto riferito da Tuttomercatoweb.