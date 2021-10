Spalletti si affida a due rientri: titolari con la Salernitana

Il Napoli di Luciano Spalletti è pronto a scendere in campo contro la Salernitana. Dopo la nona vittoria in dieci partite, gli azzurri sono chiamati ad un altro esame molto complesso che servirà per testare anche la concentrazione nelle gare considerate "semplici". Spalletti, dunque, non farà turnover e schiererà la miglior formazione possibile.

Salernitana Napoli formazioni

Salernitana-Napoli, le probabili formazioni

Spalletti non vuole errori dal Napoli e sceglierà il miglior 11 da poter schierare nel "derby" campano. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, Piotr Zielinski dovrebbe rientrare tra i titolari al posto di Elmas, così come Politano al posto di Lozano. Mertens sarà il centravanti, vincendo il ballottaggio con Petagna. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Salernitana-Napoli:

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Schiavone; Ribery; Djuric, Bonazozli

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne