Minacce ai tifosi del Napoli: spunta un nuovo scenario

Salernitana-Napoli si è già accesa in maniera molto negativa per un audio schock divulgato nella giornata di ieri. Da Salerno sono arrivate minacce molto pesanti verso i tifosi del Napoli. "Dobbiamo rompergli la testa, li aspettiamo da 17 anni", annunciava la voce. L'audio ha fatto il giro di tutta Italia, provocando grande sgomento e tanta preoccupazione.

Salernitana Napoli

Minacce ai tifosi del Napoli: il tifoso della Salernitana ritratta

Le minacce ai tifosi del Napoli hanno acceso un clima già molto rovente per il "derby" campano in programma oggi pomeriggio. Dopo il grande scalpore, però, fortunatamente il tifoso della Salernitana ha ritrattato e chiesto scusa. A riportarlo è tuttosalernitana.com, secondo cui grazie alla collaborazione di tutti c'è stato un chiarimento definitivo: si trattava di uno scherzo tra amici.

A breve sarà pubblicato sui social un altro audio, stavolta di rettifica: "Sono mortificato per tutto quello che è successo, chiedo scusa a Napoli e Salerno. Era uno sfottò tra persone che si vogliono bene e che si stimano a prescindere dalla fede calcistica, sono pronto a metterci la faccia e a confermare pubblicamente che non c'è nulla di vero. Ho sbagliato ed è giusto assumersi le proprie responsabilità, sono mortificato".



Anche dal tifoso del Napoli che aveva ricevuto il primo audio incriminato arriva un chiarimento: "Si trattava di un audio di sfottò tra le parti, come spesso facciamo. Lavoriamo a stretto contatto e mi sento di dire che, purtroppo, è stato tutto ingigantito una volta che il messaggio ha iniziato a circolare. Mi assumo le mie responsabilità per aver girato l'audio a qualche amico, ma l'ho fatto solo per scherzare".

tifosi Salernitana, Napoli