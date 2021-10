Politano sui social: "Questa volta vale di più!"

Matteo Politano festeggia tramite Instagram il successo degli azzurri contro la Salernitana. Una derby complesso per la squadra di Spalletti, sbloccato grazie al gol di Zielinski. Una partita diversa, percepita come tale anche dai giocatori in campo. Queste le parole dell'attaccante numero 21.

FOTO: Imago

"Avete presente una di quelle vittorie che vale più di 3 punti? A Salerno è stato così!"

Una vittoria importante con un clima più ostico del solito e con la quale il Napoli continua la sua striscia di risultati positivi consecutivi.