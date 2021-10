Mertens titolare con la Salernitana: può battere un altro record

Dries Mertens sarà titolare nella sfida di questa sera tra Salernitana e Napoli. L'attaccante belga torna in campo dal 1' in Serie A dopo circa 6 mesi di assenza. L'infortunio e l'operazione alla spalla lo hanno tenuto fuori per diverso tempo e ora, pian piano, sta recuperando la condizione ottimale. Per Spalletti, Mertens è fondamentale, soprattutto per far rifiatare Osimhen nei momenti clou.

Marcatori Napoli

Mertens ad un passo dal record: può farlo con la Salernitana

Dries Mertens può superare un altro record con il Napoli. Il bomber belga è appaiato a quota 102 gol con Antonio Vojak nella classifica dei marcatori all-time del club azzurro in Serie A. Questa sera partirà titolare contro la Salernitana e, in caso di gol, salirà al primo posto in solitaria in questa speciale classifica. Mertens è già il più grande marcatore della storia azzurra con 135 gol.