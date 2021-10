Infortunio Osimhen, c'è apprensione: può saltare diverse partite

Il Napoli di Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Victor Osimhen nella gara contro la Salernitana. E chissà per quante altre partite ancora. L'attaccante nigeriano si è fermato ieri in allenamento per un infortunio al gastrocnemio e solo oggi si capirà con più certezza l'entità del ko.

Napoli. Osimhen

Napoli, infortunio Osimhen: a rischio anche Varsavia e Verona

Oggi pomeriggio il Napoli conoscerà con precisione l'esito degli esami strumentali per l'infortunio di Osimhen. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela che in casa azzurra non c'è preoccupazione ma un minimo di apprensione sì. Il fastidio era cominciato contro la Roma, poi perpretato contro il Bologna e in allenamento e allora si è iniziato a pensare potesse essere più "serio" del previsto.

Dopo gli esami si conosceranno i tempi di recupero di Osimhen. Con ogni probabilità, però, il nigeriano sarà costretto a dare forfait anche contro il Legia Varsavia giovedì e contro il Verona domenica. Poi bisognerà decidere se farlo partire con la Nigeria o tenerlo a riposo per un'altra settimana.