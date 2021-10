Mourinho si rifiuta di rispondere alle domande: "Una mancanza di rispetto"

Nel post-partita di Roma-Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN Josè Mourinho per commentare la partita. Il mister giallorosso si è rifiutato di rispondere alle domande dello studio in via precauzionale per essere presente in panchina domenica prossima. Di seguito le sue dichiarazioni.

FOTO: Imago

"Complimenti al Milan non voglio dire niente di più, perché se parlo domenica non sono in panchina. Mi fa un po' di rabbia la mancanza di rispetto per i nostri tifosi, per tutti quelli che amano la Roma. Il rispetto che abbiamo noi, anche in una partita in cui non abbiamo giocato bene, non lo hanno tutti quanti".