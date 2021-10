Il Milan non si ferma: i rossoneri battono la Roma e tornano in vetta assieme al Napoli!

È 1-2 il risultato finale all’Olimpico, con il Milan che trionfa sulla Roma riportandosi in prima posizione a pari punti con il Napoli. Entrambe le squadre a quota 31 punti chiudono questa giornata con un distacco di 7 punti dall'Inter, 12 punti da Atalanta e Roma e 13 punti da Lazio e Juventus.

Roma che fatica molto nel primo tempo, dimostrandosi pericolosa principalmente con una punizione di Pellegrini terminata al lato della porta.

Milan, invece, che trova il vantaggio al 24' minuto. L'ammonizione di Karsdorp per un fallo al limite dell'area su Leao concede una punizione pericolosa al Milan, che Zlatan Ibrahimovic trasforma in vantaggio. Un tiro potente rasoterra che passa sotto la barriera e al quale Rui Patricio non può opporsi.

Anche la rete successiva dei rossoneri è arrivata da palla inattiva. Al 57' minuto Maresca assegna un penalty alla squadra di Pioli, a seguito di un intervento falloso di Ibanez ai danni di Ibra. Kessie non sbaglia dagli 11 metri e raddoppia per il Milan.

Sembra riaprire la partita l'espulsione di Theo Hernandez al 66' minuto per doppio giallo.

FOTO: Imago

La rete della Roma arriva nei tempi di recupero con il gol dell'ex El Shaarawy, che risponde ad una respinta di Romagnoli. Un secondo tempo molto più incisivo da parte degli undici di Mourinho, che non basta però per ribaltare il risultato.