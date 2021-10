Pugno duro della Juventus: è arrivata la decisione dopo la sconfitta di Verona

Romeo Agresti, corrispondente di Goal sempre informatissimo sulle dinamiche del mondo bianconero, ha riportato la decisione della Juventus dopo la bruttissima figura degli uomini di Allegri culminata con la sconfitta a Verona.

VERONA, ITALY - OCTOBER 30: Massimiliano Allegri head coach of Juventus reacts during the Serie A match between Hellas and Juventus at Stadio Marcantonio Bentegodi on October 30, 2021 in Verona, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

La società ha deciso di mandare la squadra in ritiro per tutta la prossima settimana, con la speranza di invertire la rotta di un inizio di stagione storico in negativo per la società bianconera.

