Il Napoli arriva a Cava de' Tirreni, tifosi impazziti di gioia: Koulibaly resta stupito (VIDEO)

Il Napoli è arrivato da pochi minuti all'hotel che ospiterà la squadra azzurra in provincia di Salerno in vista della sfida di domani contro i granata di mister Colantuono. All'Holiday Inn di Cava de' Tirreni erano centinaia i tifosi azzurri ad attendere Spalletti e tutto il gruppo.

Tifosi Napoli a Salerno

Tra i più osannati c'era Koulibaly, con il difensore azzurro che infatti ha ripreso la scena con i tanti cori pubblicando poi i video sui social.

