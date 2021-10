Infortunati Napoli: Ounas vicino al rientro, tempi di recupero più lunghi per Malcuit e Manolas

Il Napoli prepara la sfida di domani in casa della Salernitana, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A. Il tecnico Luciano Spalletti potrà contare su quasi tutti i suoi uomini, fatta eccezione per Kostas Manolas, Kevin Malcuit e Adam Ounas, ancora fermi ai box.

Indisponibili Napoli

Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, nessuno dei tre sarà recuperato per domani. Il più vicino al rientro è Ounas: l'attaccante algerino è ormai recuperato e sarà convocato per la sfida di Europa League contro il Legia di giovedì prossimo. Per Malcuit e Manolas, invece, i tempi di recupero sono più lunghi: i due rientreranno dopo la sosta, ovvero per Inter-Napoli del prossimo 21 novembre.