Evento a Soccavo in memoria di Maradona: luogo e orario

Per ricordare Diego Armando Maradona, nel giorno del suo compleanno, sono stati organizzati diversi eventi a Napoli (e non solo). Al Centro Paradiso di Soccavo, l'associazione Centro Paradiso ha programmato un incontro alle ore 16:30 in quello che è stato il simbolo del Napoli di Maradona.

Evento Maradona Paradiso

"È proprio difficile immaginarsi un mondo senza Diego, ovunque si cammini nella nostra città lui è da per tutto come non fosse accaduto nulla il 25 novembre.

A Diego gli vogliamo e non perderemo nessuna occasione per ricordarlo, specialmente nel giorno del suo compleanno. Questo 30 ottobre rinnoviamo l'appuntamento dell'anno scorso per incontrarci fuori ai cancelli azzurri di Soccavo.

L'associazione sarà presente dalle 16.30 per un'importante comunicazione: svelare la proprietà del Centro Paradiso.

Inoltre abbiamo aderito, come già comunicato, al "Dia del Football" e regalare palloni agli scugnizzi e le scugnizze".

Questo il messaggio pubblicato dall'associazione nell'evento organizzato su Facebook.