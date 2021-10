Ventura: "In pochi come il Napoli negli ultimi 15 anni. Azzurri penalizzati da un fattore"

Giampiero Ventura, ex-allenatore di Serie A e della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

"La rosa del Napoli è una delle migliori negli ultimi 15 anni. Può puntare allo Scudetto, ma c'è un problema legato alla Coppa d'Africa. Per tutti gli amanti del calcio, è un peccato che il Napoli debba perdere le sue colonne portanti: sarà penalizzato.

Osimhen Anguissa Napoli Coppa d'Africa

Napoli e Milan? Devono avere grandi ambizioni. L'Inter, per me, parte un gradino sotto. Napoli e Milan meritano di essere dove sono, non possono essere lì a caso.

Il Milan, senza Maignan, Theo Hernandez, Brahim Diaz e Ibrahimovic è comunque primo. Dall'altra parte, il Napoli è una squadra forte e solida. Il campionato è appena iniziato, ma il campo ha dato le sue prime indicazioni.

Il Napoli ha una rosa estremamente competitiva, ma in alcuni ruoli giocano sempre gli stessi. Il campionato è godibile e piacevole, non si ha mai la certezza del risultato: è appassionante, un piacere per gli amanti del calcio".